AP: Завод в США увеличил производство 155-мм боеприпасов для Украины

Расположенный в штате Пенсильвания завод по производству боеприпасов, которые отправляют в Украину, увеличил производство на 50%, а в ближайшее время планирует ввести в эксплуатацию дополнительные мощности.

Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников, передает "Европейская правда".

Завод расположен в американском городе Скрантон. Он занимается резкой и ковкой 907-килограммовых стальных прутков для 155-мм гаубичных снарядов, которые затем отправляют в Айову, где их оснащают взрывчаткой, а после этого много боеприпасов отправляют в Украину.

По словам чиновников, этот завод, как и два других по производству боеприпасов в соседнем Уилкс-Барри, недавно увеличил производство с 24 000 снарядов до 36 000 снарядов в месяц.

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Журналисты пообщались с руководством оборонного производства и те сообщили, что три новые производственные линии находятся в стадии разработки, что позволит предприятию выпускать еще больше критически важных снарядов.

"Сейчас мы сосредоточены на 155-мм снарядах. Мы очень усердно работаем, чтобы гарантировать достижение цели, установленной Пентагоном", – отметил представитель руководителя предприятия Ричард Хансен.

По данным правительства, США отправили в Украину уже более трех миллионов 155-мм артиллерийских снарядов с момента вторжения России 2022 года.

Напомним, 29 июля США объявили о выделении Украине пакета военной помощи на сумму $200 млн.

Перед тем последний пакет военной помощи – на сумму $225 млн – США объявляли 11 июля, в него вошла одна система ПВО Patriot.

Недавно в Пентагоне обнаружили ошибки в бухгалтерских расчетах, что позволило найти дополнительные $2 млрд для помощи Украине.