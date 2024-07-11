Офіційно: США оголосили пакет допомоги Україні на $225 млн із ЗРК Patriot

Міністерство оборони США в четвер, 11 липня, підтвердило виділення Україні чергового пакета військової допомоги на суму 225 мільйонів доларів.

Про це йдеться в пресрелізі відомства, яке цитує "Європейська правда".

Новий пакет військової допомоги США надаватиметься в межах механізму PDA (Presidential Drawdown Authority), який передбачає постачання зброї безпосередньо зі складів американської армії.

Пакет містить одну батарею зенітно-ракетного комплексу Patriot, про надання якого раніше оголосив Джо Байден.

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Він також містить боєприпаси для систем NASAMS і HIMARS, зенітні ракети Stinger, 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди, ракети TOW, протитанкові комплекси Javelin та AT-4, боєприпаси для стрілецької зброї, підривні боєприпаси та запчастини.

Минулого тижня США пообіцяли виділити 150 мільйонів доларів на озброєння Україні, зокрема перехоплювачі для систем ППО, артилерійські та інші вогневі засоби, а також протитанкове озброєння.

Вони також оголосили про виділення 2,2 мільярда доларів для замовлення ракет для Patriot і систем протиповітряної оборони NASAMS у виробників.

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