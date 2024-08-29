У Франції заборонять приносити мобільні телефони до шкіл

У Франції з січня 2025 року учні початкової та молодшої середньої школи повинні будуть залишати свої смартфони в шафці при вході до школи.

Про це оголосила міністерка освіти Ніколь Беллубе, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Point.

Експеримент із забороною приносити до школи мобільні телефони з початку 2024 навчального року запровадять в майже 200 коледжах, а з січня 2025 року повинна з'явитися можливість продовжити цю "цифрову перерву", зазначила міністерка.

Беллубе пояснює, що вона прийняла таке рішення після експертного звіту про вплив впливу екранів на молодь, підготовленого на замовлення президента Емманюеля Макрона і представленого 30 квітня.

Реклама:

Комісія рекомендувала заборонити доступ до мобільних телефонів дітям до 11 років.

Заборона на використання мобільних телефонів діє з 2018 року, вона поширюється "на території школи", де "мобільні телефони учнів повинні бути вимкнені та прибрані".

Наразі кожен навчальний заклад самостійно визначає практичні заходи для забезпечення дотримання вимог заборони.

У січні Нідерланди запровадили заборону на використання смартфонів у середніх школах, а у вересні їхній приклад наслідуватимуть початкові школи.

Крім того, новий уряд Валлонії уклав коаліційну угоду, яка включає план заборони смартфонів у школах південного регіону Бельгії.