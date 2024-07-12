У школах Валлонії планують заборонити смартфони

У четвер новий уряд Валлонії уклав коаліційну угоду, яка включає план заборони смартфонів у школах південного регіону Бельгії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Politico.

Початкові школи незабаром повинні будуть ввести повну заборону на смартфони, а середні школи будуть заохочуватися до заборони пристроїв для дітей протягом перших трьох років, йдеться в коаліційній угоді.

"Беручи до уваги вплив екранів на здоров'я, концентрацію уваги, залякування, уряд розгорне політику пильності", – йдеться в коаліційній заяві нового уряду Валлонії. Дітям, як і раніше, буде дозволено використовувати цифрові інструменти в рамках навчальних курсів.

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Заборона набуде чинності після того, як новий уряд ухвалить відповідний закон.

Бельгійці обрали новий парламент, регіональні парламенти та депутатів Європейського парламенту 9 червня, і політичні партії одночасно ведуть переговори про новий національний уряд, а також регіональні уряди.

Уряди та політичні групи по всій Європі наполягають на більш жорстких заходах щодо використання смартфонів та соціальних мереж дітьми. Вони непокояться, що пристрої та додатки для соціальних мереж, які викликають залежність, становлять ризики для психічного здоров'я.

У січні Нідерланди запровадили заборону на використання смартфонів у середніх школах, а у вересні їхній приклад наслідуватимуть початкові школи.

В лютому школи в Англії отримали право забороняти мобільні телефони.