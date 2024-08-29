Во Франции запретят приносить мобильные телефоны в школы
Во Франции с января 2025 года ученики начальной и младшей средней школы должны будут оставлять свои смартфоны в шкафчике при входе в школу.
Об этом объявила министр образования Николь Беллубе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Point.
Эксперимент с запретом приносить мобильные телефоны с начала 2024 учебного года введут в почти 200 школах, а с января 2025 года должна появиться возможность продолжить этот "цифровой перерыв", отметила министр.
Беллубе объясняет, что она приняла такое решение после экспертного отчета о влиянии влияния экранов на молодежь, подготовленного по заказу президента Эмманюэля Макрона и представленного 30 апреля.
Комиссия рекомендовала запретить доступ к мобильным телефонам детям до 11 лет.
Запрет на использование мобильных телефонов действует с 2018 года, он распространяется "на территории школы", где "мобильные телефоны учеников должны быть выключены и убраны".
Сейчас каждое учебное заведение самостоятельно определяет практические меры для обеспечения соблюдения требований запрета.
В январе Нидерланды ввели запрет на использование смартфонов в средних школах, а в сентябре их примеру последуют начальные школы.
Кроме того, новое правительство Валлонии заключило коалиционное соглашение, которое включает план запрета смартфонов в школах южного региона Бельгии.