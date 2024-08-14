У столичному регіоні Греції з 2017 року лісові пожежі знищили дві п'ятих лісів

Майже дві п'ятих лісів Аттики, столичного регіону Греції, згоріли під час лісових пожеж за останні вісім років.

Це показав аналіз, проведений Національною обсерваторією метеорологічної служби Афін, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Починаючи з 2017 року, загалом 45 000 гектарів лісу було охоплено вогнем 13 великих пожеж в Аттиці, що становить 37% лісових масивів регіону.

Близько 25 370 гектарів лісу було втрачено у 2021 році та 21 560 гектарів у 2023 році.

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Цього тижня пожежа знищила 9 600 гектарів лісу.

Нагадаємо, у вівторок найсильніша пожежа року в Греції на околицях столиці Афін ослабла завдяки послабленню вітру, що призупинило поширення руйнівного полум'я, яке забрало життя однієї людини.

Сотні лісових пожеж спалахнули по всій Греції цього літа, яка щойно зафіксувала найспекотніші червень і липень після найтеплішої зими.

Як і в інших країнах Середземномор'я, вчені пов'язують їхнє поширення зі все більш спекотною і сухою погодою, спричиненою глобальною зміною клімату.