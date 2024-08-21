На португальській Мадейрі пожежа за тиждень знищила 14% лісових насаджень

На найбільшому острові архіпелагу Мадейра, що входить до складу Португалії, пожежа знищила вже 14% його лісів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Publico.

Пожежа, що почалася у лісових насадженнях в центральній частині острова 6 днів тому, знищила вже 14% усього лісу.​​ За даними Європейської системи інформації щодо лісових пожеж, вогонь знищив 8162 гектарів.

Ці наслідки вже близькі до катастрофічного літа 2010 року, коли пожежі на Мадейрі знищили 8632 гектарів лісів.

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Експерти побоюються, що втрата лісових насаджень може знову призвести до зсувів у зимову пору, яка у цьому регіоні характеризується рясними дощами, оскільки дерева та інша рослинність своїми коренями укріплюють ґрунт і вбирають вологу.

У 2010 році внаслідок зсувів на острові загинула 51 людина.

Як повідомляли, пожежі на Мадейрі зіпсували відпустку тисячам європейських туристів, які не можуть ані продовжити відпочинок, ані залишити острів.

За даними національних ЗМІ, у такій ситуації опинилися кілька сотень громадян Франції та близько 500 поляків.

Тим часом уряд Греції пообіцяв мільйони компенсацій постраждалим від лісової пожежі біля Афін, що сталася на початку серпня.





