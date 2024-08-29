Молдова может получить от ЕИБ 200 млн евро на восстановление лесов

В Молдове готовят соглашение с Европейским инвестиционным банком на 200 млн евро с целью восстановления и расширения существующих лесных насаждений.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

На этой неделе парламентская комиссия по внешней политике и евроинтеграции утвердила консультативное заключение о начале переговоров с ЕИБ по поводу проекта.

Программа развития лесов, под которую Европейский инвестиционный банк готов предоставить 200 млн евро, рассчитана на 2024-2028 годы.

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Она предусматривает инвестиции для улучшения управления лесами, совершенствования нормативно-правовой базы, технического потенциала.

Предполагается восстановление около 63 тысяч гектаров деградированных земель и лесов.

Кредит может быть предоставлен на срок до 30 лет, с льготным периодом до восьми лет.

Соглашение потребует утверждения в парламенте Молдовы.

В национальной стратегии "Молдова-2030" прописали цель увеличить площадь лесных насаждений с 11% до 15% территории страны. Планируют высадить 110 тысяч гектаров нового леса и восстановить – 45 тысяч гектаров. Для достижения этой цели хотят привлечь около 740 млн евро.

Недавно в Министерстве окружающей среды Молдовы призвали людей, имеющих частные участки, сажать там леса, и обещают стимулы для тех, кто присоединится к расширению площади лесов.

Как сообщалось, в столичном регионе Греции с 2017 года лесные пожары уничтожили две пятых лесов.

На португальской Мадейре пожар за неделю уничтожил 14% лесных насаждений.