У Польщі "Право і справедливість" позбавили 2,3 млн євро дотацій

Державна виборча комісія Польщі відхилила фінансовий звіт колишньої партії влади "Право і справедливість" за 2023 рік та вирішила позбавити її 10 мільйонів злотих (2,33 мільйона євро) державного фінансування.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Interia.

Голова виборчої комісії Сильвестр Марциняк заявив журналістам після засідання в четвер, 29 серпня, що відомство звинуватило виборчий комітет "ПіС" у порушеннях у фінансуванні виборчої кампанії перед виборами 2023 року на суму 3,6 мільйона злотих.

Головна претензія до колишньої партії влади Польщі полягала в тому, що агітація здійснювалась непартійними юридичними особами й фінансувалась не з партійних коштів

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"Наслідки полягають у тому, що "ПіС" як політична партія отримала найбільшу кількість місць і дотація на виборчий комітет становитиме 38 мільйонів злотих, але… ця дотація буде зменшена на 10 мільйонів злотих", – сказав Марциняк.

Додатково він оголосив, що "Право і справедливість" втратить можливість отримувати державні дотації "протягом наступних трьох років".

У "ПіС" уже встигли назвати рішення Державної виборчої комісії "ганебним" і "політичним". Його можна оскаржити в суді протягом 14 днів.

"Право і справедливість" за підсумками парламентських виборів у жовтні минулого року втратили владу, хоч і залишились найбільшою партією в польському Сеймі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що пов'язана з "ПіС" компанія у 2023 році виграла тендер на закупівлю електрогенераторів для України, які натомість роздали пожежникам у межах передвиборчої кампанії.

Минулого року журналісти з'ясували, що "Право і справедливість" розробляла передвиборчу кампанію під впливом радників прем’єра Угорщини Віктора Орбана, яких найняла влітку, намагаючись утримати владу після восьми років.