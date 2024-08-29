В Польше "Право и справедливость" лишили 2,3 млн евро дотаций

Государственная избирательная комиссия Польши отклонила финансовый отчет бывшей партии власти "Право и справедливость" за 2023 год и решила лишить ее 10 миллионов злотых (2,33 миллиона евро) государственного финансирования.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Interia.

Председатель избирательной комиссии Сильвестр Марциняк заявил журналистам после заседания в четверг, 29 августа, что ведомство обвинило избирательный комитет "ПиС" в нарушениях в финансировании избирательной кампании перед выборами 2023 года на сумму 3,6 миллиона злотых.

Главная претензия к бывшей партии власти Польши заключалась в том, что агитация осуществлялась непартийными юридическими лицами и финансировалась не из партийных средств

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"Последствия заключаются в том, что "ПиС" как политическая партия получила наибольшее количество мест и дотация на избирательный комитет составит 38 миллионов злотых, но... эта дотация будет уменьшена на 10 миллионов злотых", – сказал Марциняк.

Дополнительно он объявил, что "Право и справедливость" потеряет возможность получать государственные дотации "в течение следующих трех лет".

В "ПиС" уже успели назвать решение Государственной избирательной комиссии "позорным" и "политическим". Его можно обжаловать в суде в течение 14 дней.

"Право и справедливость" по итогам парламентских выборов в октябре прошлого года потеряли власть, хотя и остались крупнейшей партией в польском Сейме.

Напомним, ранее сообщалось, что связанная с "ПиС" компания в 2023 году выиграла тендер на закупку электрогенераторов для Украины, которые взамен раздали пожарным в рамках предвыборной кампании.

В прошлом году журналисты выяснили, что "Право и справедливость" разрабатывала предвыборную кампанию под влиянием советников премьера Венгрии Виктора Орбана, которых наняла летом, пытаясь удержать власть после восьми лет.