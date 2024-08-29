Прем’єр Британії зустрівся з Макроном у Парижі й поговорив про поглиблення відносин

Президент Франції Емманюель Макрон пообіцяв поглибити зв'язки з Великою Британією у сферах оборони, безпеки, міграції та енергетики після зустрічі з британським прем'єр-міністром Кіром Стармером у Парижі.

Про це в четвер, 29 серпня, повідомили в британському уряді, пише "Європейська правда".

Згідно з повідомленням, Стармер і Макрон "домовилися про важливість подальшого зміцнення і розширення тісних відносин між Великою Британією і Францією в найближчі місяці".

Лідери також обговорили тіснішу співпрацю для протидії незаконному ввезенню мігрантів і посилення обміну розвідувальною інформацією, додали на Даунінг-стрит.

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Серед інших тем спілкування Макрона й Стармера, як повідомили в Єлисейському палаці, були важливість подальшої підтримки України проти російського повномасштабного вторгнення, а також необхідність деескалації на Близькому Сході.

Прем’єр Британії та президент Франції вже зустрічалися на полях саміту НАТО у Вашингтоні та саміту Європейської політичної спільноти в Англії, а на початку серпня провели телефонну розмову.

Візиту Стармера до Парижа, де він напередодні узяв участь у церемонії відкриття Паралімпійських ігор, передував візит до Німеччини, де він і канцлер Олаф Шольц домовилися працювати над широким двостороннім договором.

Турне британського прем’єра провідними державами ЄС є частиною прагнення нового уряду в Лондоні покращити відносини Британії з європейськими союзниками після років розбіжностей через Brexit.