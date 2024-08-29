Премьер Британии встретился с Макроном в Париже и поговорил об углублении отношений

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал углубить связи с Великобританией в сферах обороны, безопасности, миграции и энергетики после встречи с британским премьер-министром Киром Стармером в Париже.

Об этом в четверг, 29 августа, сообщили в британском правительстве, пишет "Европейская правда".

Согласно сообщению, Стармер и Макрон "договорились о важности дальнейшего укрепления и расширения тесных отношений между Великобританией и Францией в ближайшие месяцы".

Лидеры также обсудили более тесное сотрудничество для противодействия незаконному ввозу мигрантов и усиление обмена разведывательной информацией, добавили на Даунинг-стрит.

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Среди других тем общения Макрона и Стармера, как сообщили в Елисейском дворце, были важность дальнейшей поддержки Украины против российского полномасштабного вторжения, а также необходимость деэскалации на Ближнем Востоке.

Премьер Британии и президент Франции уже встречались на полях саммита НАТО в Вашингтоне и саммита Европейского политического сообщества в Англии, а в начале августа провели телефонный разговор.

Визиту Стармера в Париж, где он накануне принял участие в церемонии открытия Паралимпийских игр, предшествовал визит в Германию, где он и канцлер Олаф Шольц договорились работать над широким двусторонним договором.

Турне британского премьера по ведущим государствам ЕС является частью стремления нового правительства в Лондоне улучшить отношения Британии с европейскими союзниками после лет разногласий из-за Brexit.