Axios: США готуються протистояти іранській атаці на Ізраїль 

Адміністрація Байдена переконана, що Іран збирається атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство політичного лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії в Тегерані і готується протидіяти цьому.

Про це виданню Axios повідомили три американські посадовці, пише "Європейська правда".

Американські посадовці очікують, що відплата Ірану відбудеться за тією ж схемою, що і іранська атака на Ізраїль 13 квітня – але потенційно стане більшою за масштабами і може також включати ліванську "Хезболлу".

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та інші високопоставлені іранські політичні і військові посадовці заявили, що Іран збирається помститися за вбивство Ганії.

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Лідер "Хезболли" Хасан Насралла також пообіцяв відповісти на ізраїльський авіаудар по Бейруту у вівторок, внаслідок якого загинув його головний військовий радник.

Адміністрація Байдена занепокоєна тим, що нині може бути складніше мобілізувати ту саму міжнародну і регіональну коаліцію країн, яка захистила Ізраїль від попередньої іранської атаки. Вбивство Ганії відбулося в контексті війни між Ізраїлем і ХАМАС, яка викликала різкі антиізраїльські настрої в усьому регіоні.

Квітневий напад Ірану був здійснений у відповідь на ізраїльський авіаудар по іранському об'єкту в Дамаску, в результаті якого загинув високопоставлений іранський генерал.

Американська розвідка почала отримувати чіткі ознаки того, що Іран збирається вдатися до заходів у відповідь, заявив один з американських посадовців.

Двоє американських посадовців заявили, що іранцям і їхнім довіреним особам може знадобитися кілька днів на координацію і підготовку нападу на Ізраїль.

Інший американський посадовець заявив, що Пентагон і Центральне командування США проводять підготовку, аналогічну тій, яку вони проводили напередодні квітневої атаки.

За словами посадовця, підготовка включає американські військові активи в Перській затоці, Східному Середземномор'ї і Червоному морі. "Ми очікуємо кілька важких днів", – сказав посадовець.

Ізраїльська розвідка очікує, що Іран здійснить широкомасштабну ракетну атаку на Ізраїль.

Радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив на брифінгу з журналістами, що ризик ширшої війни на Близькому Сході залишається і сьогодні.

Він сказав, що адміністрація Байдена докладає інтенсивних зусиль для стримування ширшої війни і деескалації ситуації за допомогою дипломатії.

Президент США Джо Байден заявив у четвер, що вбивство лідера палестинського ісламістського угруповання ХАМАС Ісмаїла Ганії не допоможе у досягненні припинення вогню в секторі Гази.

Високопосадовець ЄС, який говорив на умовах анонімності, попередив про ризики ескалації після убивства Ганії.