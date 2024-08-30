Боррель: ЄС вкрай стурбований ситуацією у Грузії

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що країни-члени Євросоюзу вкрай стурбовані курсом грузинської влади і він віддаляє країну від членства у ЄС.

Як повідомляє "Новости-Грузия", про це він заявив у коментарях після неформальної зустрічі міністрів у Брюсселі.

Дипломат зазначив, що міністри в обговореннях торкнулися у тому числі ситуації у Грузії.

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"Ми надзвичайно і дедалі більше стурбовані траєкторією цієї країни – вона дедалі більше віддаляється від ЄС", – зазначив Боррель.

Раніше цього тижня у ЄС висловили стурбованість намірами "Грузинської мрії" заборонити основні опозиційні політсили. Речник із зовнішньополітичних питань Петер Стано попередив, що такі кроки не зможуть залишитися без реакції.

Цього тижня опозиційні грузинські ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомили, що керівна партія "Грузинська мрія" планує оголосити православ’я державною релігією.

Перед тим в країні почали ухвалювати пакет законодавства для "боротьби з пропагандою ЛГБТ", а також попри протести громадянського суспільства і Заходу схвалили скандальний закон "про прозорість іноземного впливу".

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