ЄС застеріг Грузію від заборони опозиційних партій

Зовнішньополітичний речник Європейської комісії Петер Стано заявив, що плани влади Грузії заборонити опозиційні партії, зокрема "Єдиний національний рух", у разі перемоги на парламентських виборах у жовтні не залишаться без реакції Заходу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Стано сказав у коментарі Politico.

Представник Єврокомісії зазначив, що Брюссель занепокоєний пропозицією партії влади "Грузинська мрія" заборонити "всі опозиційні партії".

"Опозиційні партії, активне громадянське суспільство і незалежні засоби масової інформації мають важливе значення для забезпечення підзвітності урядів і підтримки демократичних цінностей", – зазначив він.

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За словами Стано, нинішній курс грузинської влади "ставить під загрозу шлях Грузії до ЄС, де-факто ведучи до зупинки процесу вступу".

"Європейська комісія уважно стежить за риторикою і розвитком подій в Грузії і готова відреагувати у відповідний спосіб. Ніщо не виключено, і ми будемо діяти відповідно, якщо ці заяви (про заборону партій. – Ред.) будуть втілені", – наголосив представник Єврокомісії.

Як відомо, "Грузинська мрія" хоче оголосити неконституційними опозиційний "Єдиний національний рух" і всі його партії-сателіти. При цьому прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе назвав такий крок "демократичним процесом".

Нагадаємо, парламентські вибори у Грузії пройдуть 26 жовтня 2024 року, вперше повністю за пропорційною системою, що підсилює шанси для опозиції.

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