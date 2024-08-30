Боррель: ЕС крайне обеспокоен ситуацией в Грузии

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны-члены Евросоюза крайне обеспокоены курсом грузинских властей и он отдаляет страну от членства в ЕС.

Как сообщает "Новости-Грузия", об этом он заявил в комментариях после неформальной встречи министров в Брюсселе.

Дипломат отметил, что министры в обсуждениях коснулись в том числе ситуации в Грузии.

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"Мы чрезвычайно и все больше обеспокоены траекторией этой страны – она все больше отдаляется от ЕС", – отметил Боррель.

Ранее на этой неделе в ЕС выразили обеспокоенность намерениями "Грузинской мечты"запретить основные оппозиционные политсилы. Представитель по внешнеполитическим вопросам Петер Стано предупредил, что такие шаги не смогут остаться без реакции.

На этой неделе оппозиционные грузинские СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что правящая партия "Грузинская мечта" планирует объявить православие государственной религией.

Перед тем в стране начали принимать пакет законодательства для "борьбы с пропагандой ЛГБТ", а также несмотря на протесты гражданского общества и Запада одобрили скандальный закон "о прозрачности иностранного влияния".

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