Італія не дозволяє Україні бити своєю зброєю по цілях у Росії

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що Україні не можна використовувати італійську зброю для ударів по території Росії.

Про це він повідомив у кулуарах Ради міністрів Євросоюзу із закордонних справ 29 серпня, цитує його слова італійське видання Corriere della serra, пише "Європейська правда".

Таяні акцентував, що Італія зберігає свою позицію щодо зброї, наданої Україні, а також що країна "не воює із Москвою".

"Ми відправили здебільшого оборонну зброю, зараз ми збираємося відправити нову батарею Samp-T, яка є оборонною і не може бути використана на російській території. Ми повторюємо, що ми не перебуваємо у стані війни з Росією, НАТО не перебуває у стані війни з Росією, тому для Італії позиція залишається незмінною – використовувати нашу зброю на території України", – підкреслив очільник італійського МЗС.

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Нагадаємо, 29 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що офіційний Київ розраховує добитися згоди партнерів на застосування далекобійних ракет по цілях на території Росії та вчасно отримати такі спроможності.

Дозвіл завдавати ударів по території Росії дасть можливість ввести ворога у стратегічну невизначеність, а надходження до України літаків F-16, зокрема із дозволом збивати повітряні цілі над Росією, суттєво посилить спроможності у захисті неба.

Такі дозволи відкривають українським Силам оборони нові перспективи, серед яких, як стверджує низка військових аналітиків, обмеження активності авіації противника в разі ураження на глибину хоча б до 80 км.

ЗМІ також повідомляли, що у Великій Британії підтримують ідею ударів ракетами Storm Shadow по цілях у Росії, проте публічно не закликають до неї, адже побоюються погіршення відносин зі США.

Днями неофіційно стало відомо, що Україна планує надати Білому дому перелік цілей в Росії для ракет ATACMS у спробі переконати Байдена.

Своєю чергою міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Київ продовжує консультації з партнерами щодо можливості створення "щита ППО" над заходом України.