Италия не позволяет Украине бить своим оружием по целям в России

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Украине нельзя использовать итальянское оружие для ударов по территории России.

Об этом он сообщил в кулуарах Совета министров Евросоюза по иностранным делам 29 августа, цитирует его слова итальянское издание Corriere della serra, пишет "Европейская правда".

Таяни акцентировал, что Италия сохраняет свою позицию относительно оружия, предоставленного Украине, а также что страна "не воюет с Москвой".

"Мы отправили в основном оборонительное оружие, сейчас мы собираемся отправить новую батарею Samp-T, которая является оборонительной и не может быть использована на российской территории. Мы повторяем, что мы не находимся в состоянии войны с Россией, НАТО не находится в состоянии войны с Россией, поэтому для Италии позиция остается неизменной – использовать наше оружие на территории Украины", – подчеркнул глава итальянского МИД.

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Напомним, 29 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что официальный Киев рассчитывает добиться согласия партнеров на применение дальнобойных ракет по целям на территории России и вовремя получить такие возможности.

Разрешение наносить удары по территории России даст возможность ввести врага в стратегическую неопределенность, а поступление в Украину самолетов F-16, в частности с разрешением сбивать воздушные цели над Россией, существенно усилит возможности в защите неба.

Такие разрешения открывают украинским Силам обороны новые перспективы, среди которых, как утверждает ряд военных аналитиков, ограничение активности авиации противника в случае поражения на глубину хотя бы до 80 км.

СМИ также сообщали, что в Великобритании поддерживают идею ударов ракетами Storm Shadow по целям в России, однако публично не призывают к ней, поскольку опасаются ухудшения отношений с США.

На днях неофициально стало известно, что Украина планирует предоставить Белому дому перечень целей в России для ракет ATACMS в попытке убедить Байдена.

В свою очередь министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев продолжает консультации с партнерами о возможности создания "щита ПВО" над западом Украины.