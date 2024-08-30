Хорватія прийме на оздоровлення дітей поранених та загиблих українських військових
Хорватія восени прийме на оздоровлення 100 дітей поранених та загиблих українських військовослужбовців.
Як пише "Європейська правда", про це повідомив почесний консул України у Спліті Івіца Піріч, якого цитує "Інтерфакс-Україна".
За його словами, Хорватія організовує відпочинок українських дітей біля моря з 2015 року за організаційної підтримки посольства України у Хорватії та хорватського прем'єра.
За 9 років дії програми, яку фінансує фонд Івіці Пірича, у приморському Спліті у Хорватії побували 3,5 тисячі українських дітей та 400 учасників бойових дій.
"Нинішнє покоління хорватів, у тому числі представники влади – це діти війни, їм дуже близькі проблеми, які сьогодні вирішує Україна, тож ми хочемо допомогти. Щонайменше, що ми можемо зробити – подарувати свято біля моря дітям українських героїв, які захищають незалежність України", – розповів Піріч.
Нагадаємо, ЄС став спостерігачем у Міжнародній коаліції за повернення українських дітей.
Перше засідання новоствореної Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, у якій співголовами є Україна та Канада, відбулося 2 лютого у Києві.
Міжнародна коаліція працює над поверненням додому українських дітей, примусово вивезених з окупованих територій до інших окупованих регіонів чи у Росію.
Нагадаємо, що Парламентська асамблея Ради Європи взимку схвалила резолюцію, що стосується становища українських дітей. Детальніше про неї читайте в матеріалі "ЄвроПравди".