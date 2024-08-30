Хорватия примет на оздоровление детей раненых и погибших украинских военных

Хорватия осенью примет на оздоровление 100 детей раненых и погибших украинских военнослужащих.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил почетный консул Украины в Сплите Ивица Пирич, которого цитирует "Интерфакс-Украина".

По его словам, Хорватия организует отдых украинских детей у моря с 2015 года при организационной поддержке посольства Украины в Хорватии и хорватского премьера.

За 9 лет действия программы, которую финансирует фонд Ивицы Пирича, в приморском Сплите в Хорватии побывали 3,5 тысячи украинских детей и 400 участников боевых действий.

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"Нынешнее поколение хорватов, в том числе представители власти – это дети войны, им очень близки проблемы, которые сегодня решает Украина, поэтому мы хотим помочь. По меньшей мере, что мы можем сделать – подарить праздник у моря детям украинских героев, которые защищают независимость Украины", – рассказал Пирич.

Напомним, ЕС стал наблюдателем в Международной коалиции за возвращение украинских детей.

Первое заседание вновь созданной Международной коалиции за возвращение украинских детей, в которой сопредседателями являются Украина и Канада, состоялось 2 февраля в Киеве.

Международная коалиция работает над возвращением домой украинских детей, принудительно вывезенных с оккупированных территорий в другие оккупированные регионы или в Россию.

Напомним, что Парламентская ассамблея Совета Европы зимой приняла резолюцию, касающуюся положения украинских детей. Подробнее о ней читайте в материале "ЕвроПравды".