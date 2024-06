ЄС допоможе повертати незаконно вивезених РФ українських дітей 

ЄС став спостерігачем у Міжнародній коаліції за повернення українських дітей.

Про це 17 червня повідомив глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель, пише "Європейська правда".

За його словами, ЄС ухвалив таке рішення відповідно до дискусій під час Саміту миру у Швейцарії.

"Настав час діяти і повернути всі тисячі примусово переміщених та депортованих українських дітей. Використання дітей як зброї має бути негайно припинено. Росія має бути притягнута до відповідальності за цей огидний і нелюдський злочин", – написав Боррель у соцмережі Х (Twitter).

In line with the discussions during the Summit on Peace in Ukraine, the EU became an observer of the International Coalition for the Return of Ukrainian Children.



Now is the time to act & to bring back all the thousands of forcibly transferred & deported Ukrainian children.



