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ЄС допоможе повертати незаконно вивезених РФ українських дітей 

Новини — Вівторок, 18 червня 2024, 10:53 — Христина Бондарєва

ЄС став спостерігачем у Міжнародній коаліції за повернення українських дітей.

Про це 17 червня повідомив глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель, пише "Європейська правда".

За його словами, ЄС ухвалив таке рішення відповідно до дискусій під час Саміту миру у Швейцарії.

"Настав час діяти і повернути всі тисячі примусово переміщених та депортованих українських дітей. Використання дітей як зброї має бути негайно припинено. Росія має бути притягнута до відповідальності за цей огидний і нелюдський злочин", – написав Боррель у соцмережі Х (Twitter).

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Перше засідання новоствореної Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, у якій співголовами є Україна та Канада, відбулося 2 лютого у Києві.

Міжнародна коаліція працює над поверненням додому українських дітей, примусово вивезених з окупованих територій до інших окупованих регіонів чи у Росію.

Нагадаємо, що Парламентська асамблея Ради Європи взимку схвалила резолюцію, що стосується становища українських дітей. Детальніше про неї читайте в матеріалі "ЄвроПравди".

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Війна з РФ Боррель
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