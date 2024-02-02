Україна й Канада провели перше засідання Міжнародної коаліції з повернення українських дітей

У Києві 2 лютого відбулось засідання новоствореної Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, у якій співголовами є Україна та Канада, під час якого було представлено Рамковий документ діяльності коаліції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив Офіс президента.

Міжнародна коаліція сприятиме поверненню українських дітей додому, для чого допомагатиме їх шукати, розроблятиме механізми фізичного вивезення дітей та братиме участь у "відповідних дипломатичних переговорах".

"Важливою також є підтримка дітей після повернення, сприяння возз'єднанню дітей з рідними або розміщенню в сімейних формах виховання, надання необхідної реабілітаційної допомоги", – йдеться в повідомленні.

Рамковий документ Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, який підготували Україна та Канада, визначає її мандат, цілі, керівні принципи та напрями діяльності, а також пояснює, як країни можуть долучитись до коаліції та чим можуть допомогти.

Наразі у Міжнародній коаліції за повернення українських дітей офіційно перебувають 28 країн: під час засідання 2 лютого стало відомо про приєднання Бельгії, Великої Британії, Данії, Коста-Рики, Нідерландів та Німеччини.

Про створення коаліції оголосили міністри закордонних справ України та Канади раніше у п’ятницю.

Нагадаємо, що Парламентська асамблея Ради Європи 25 січня схвалила резолюцію, що стосується становища українських дітей. Детальніше про неї читайте в матеріалі "ЄвроПравди".