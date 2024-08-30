Очільник МЗС Угорщини знову полетів до Росії

Очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто наступного ж дня після зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі полетів у Росію.

Як повідомляє Index, пише "Європейська правда", про це стало відомо з його офіційного Facebook.

Вранці у п’ятницю Сійярто опублікував лаконічний допис про те, що "безпека енергопостачання є питанням національної безпеки".

Невдовзі після того він опублікував серію фото зі словом "Санкт-Петербург". Деталі візиту Сійярто поки невідомі.

Реклама:

Після обговорень у Брюсселі очільник МЗС Угорщини розкритикував пропозиції головного дипломата ЄС щодо України та Ізраїлю.

Минулого тижня Сійярто заявив, що Угорщина знайшла спосіб забезпечити себе нафтою попри проблеми з транзитом нафти компанії "Лукойл" через Україну.

Нагадаємо, головний дипломат Євросоюзу підтвердив, що неформальну зустріч міністрів зібрали не у столиці головуючої Угорщини, а Брюсселі через принципові розбіжності з Будапештом.

За даними ЗМІ, лідери щонайменш кількох країн ЄС допускають бойкот неформального саміту ЄС і саміту Європейської політичної спільноти в Будапешті, що заплановані на листопад, через дії угорського прем’єра Віктора Орбана.