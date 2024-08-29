Угорщина розкритикувала пропозиції Борреля щодо України та Ізраїлю

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто обурився пропозиціям голови європейської дипломатії щодо зняття обмежень на застосування Україною західної зброї та санкцій проти ізраїльських міністрів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Politico.

Прибувши до будівлі Ради ЄС у Брюсселі, головний дипломат ЄС Жозеп Боррель закликав зняти обмеження на використання Україною наданої зброї для ураження цілей у Росії.

"Зброя, яку ми надаємо Україні, повинна використовуватися в повному обсязі, і обмеження повинні бути зняті, щоб українці могли завдавати удари по місцях, звідки їх бомбардує Росія. В іншому випадку ця зброя марна", – сказав Боррель.

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Глава української дипломатії Дмитро Кулеба на зустрічі також закликав міністрів ЄС дозволити Україні завдавати ударів по об'єктах в Росії, заявивши при цьому, що цю пропозицію не слід розглядати як ескалацію.

Заклик Кулеби, як і попередній заклик Борреля надати Києву свободу дій у використанні наданого Заходом озброєння, підтримали на зустрічі Франція, Швеція, Латвія, Нідерланди та Польща, сказав посадовець, при цьому деякі з них зазначили, що міжнародне право не забороняє країні входити на територію агресора з метою самозахисту.

У таборі "ні" була Словаччина, очолювана дружнім до Москви урядом Роберта Фіцо і яка висловила жаль з приводу того, що зустріч не відбулася в Будапешті.

Боррель також заявив, що запропонував країнам ЄС накласти санкції на деяких ізраїльських міністрів за "неприйнятні висловлювання ненависті" щодо палестинців, які, за його словами, суперечать міжнародному праву.

Жодна з пропозицій не була позитивно сприйнята Угорщиною.

"Лють верховного представника необхідно зупинити", – заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у своєму дописі на Facebook, назвавши пропозиції Борреля щодо України та Близького Сходу "нерозважливими".

"Ми не хочемо більше зброї в Україні, ми не хочемо більше смертей, ми не хочемо ескалації війни, ми не хочемо розширення кризи на Близькому Сході. Сьогодні ми продовжуємо виступати за здоровий глузд і мир", – заявив він.

Крім того, на зустрічі за зачиненими дверима Угорщина зазнала критики з боку Литви та Німеччини за розширення своєї м'якої імміграційної програми "національних карт" на росіян і білорусів, що критики розцінили як загрозу безпеці. Сійярто захищав програму, стверджуючи, що в Німеччині та країнах Балтії проживає набагато більше росіян, ніж в Угорщині, де проживає лише 0,7 відсотка росіян в ЄС.

"Сійярто хоче спростити проблему, називаючи прості цифри", – сказав один з дипломатів ЄС.

Відносини між Угорщиною та ЄС вже давно були непростими, але вони різко погіршилися після того, як Будапешт у липні взяв на себе головування в Раді ЄС на ротаційній основі. Низка міністрів закордонних справ ЄС бойкотували заплановану зустріч у Будапешті, вирішивши замість цього провести власний саміт у Брюсселі.

На запитання журналіста, чому зустріч відбулася в Брюсселі, а не в Будапешті, Боррель відповів: "Тому що я так вирішив".

"Я подумав, що було б набагато доречніше зробити це в Брюсселі, тому що деякі позиції, висловлені угорським урядом, прямо суперечать Спільній зовнішній політиці [та політиці безпеки]. Було набагато краще зробити це вдома", – додав він.

Нагадаємо, топдипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що багато присутніх на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ держав-членів підтримали операцію Збройних Сил України в Курській області.