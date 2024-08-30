Глава МИД Венгрии снова полетел в Россию

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на следующий же день после встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе улетел в Россию.

Как сообщает Index, пишет "Европейская правда", об этом стало известно из его официального Facebook.

Утром в пятницу Сийярто опубликовал лаконичное сообщение о том, что "безопасность энергоснабжения является вопросом национальной безопасности".

Вскоре после этого он опубликовал серию фото со словом "Санкт-Петербург". Детали визита Сийярто пока неизвестны.

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После обсуждений в Брюсселе глава МИД Венгрии раскритиковал предложения главного дипломата ЕС по Украине и Израилю.

На прошлой неделе Сийярто заявил, что Венгрия нашла способ обеспечить себя нефтью, несмотря на проблемы с транзитом нефти "Лукойла" через Украину.

Напомним, главный дипломат Евросоюза подтвердил, что неформальную встречу министров собрали не в столице председательствующей Венгрии, а Брюсселе из-за принципиальных разногласий с Будапештом.

По данным СМИ, лидеры как минимум нескольких стран ЕС допускают бойкот неформального саммита ЕС и саммита Европейского политического сообщества в Будапеште, запланированных на ноябрь, из-за действий венгерского премьера Виктора Орбана.