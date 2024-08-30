У Чехії знешкоджують авіабомбу часів Другої світової війни на території промислового хабу

У Чехії почали процедуру знешкодження старої британської авіабомби, яку виявили на території промислового хабу неподалік міста Літвінов.

Про це повідомляє IDNES, пише "Європейська правда".

Британськоу авіабомбу вагою 250 кг з часів Другої світової війни знайшли під час будівельних робіт минулого тижня на території промислового хабу Chempark Záluží, у якому мають об’єкти багато компаній хімічної промисловості.

Контрольований підрив мають здійснити у найближчі години, підготовка ведеться з раннього ранку. Піротехніки накрили небезпечну знахідку мішками з піском на висоту 5 метрів, для чого використали 440 мішків, та встановили "периметр безпеки" у радіусі 1500-2000 метрів.

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Завдання матеріальної шкоди ймовірно не вдасться уникнути, оскільки за 20 метрів від неї проходять трубопроводи.

З 11 години прилеглу вулицю міста перекрили, поруч чергуватимуть понад сотня пожежників з технікою підвищеного класу захисту.

Після контрольованого підриву бомби розташована поруч нафтопереробна установка потребуватиме ретельного огляду і не одразу зможе відновити роботу.

Раніше у Північній Ірландії через стару бомбу на кілька днів евакуювали сотні родин.