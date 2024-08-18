У Північній Ірландії на кілька днів евакуювали сотні родин через стару бомбу

У Північній Ірландії мешканцям 450 будинків довелося на кілька днів евакуюватися після того, як у районі виявили об’єкт, схожий на нерозірвану бомбу часів Другої світової війни.

Про це повідомляє SkyNews, пише "Європейська правда".

Підозрілий об’єкт, схожий на нерозірвану стару бомбу, виявили під час будівельних робіт у Ньютаунардз, що у графстві Даун.

У неділю поліція віддала розпорядження про евакуацію мешканців 450 найближчих будинків, попередивши, що операція може тривати кілька днів.

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"Це чимало домівок, і ми вдячні мешканцям за терпіння та розуміння… Забезпечити безпеку людей – це головне, і ми не будемо йти ні на які ризики", – прокоментував суперінтендант Джонстон Макдавелл.

Раніше цього місяця через знайдену стару бомбу евакуйовували людей у польському Щецині.

Також стару авіабомбу виявили на території порту німецького Гамбурга.

У вересні 2019 року на дні Пястовського каналу під час робіт з поглиблення фарватеру Свиноуйсце-Щецин знайшли одну з найбільших бомб того періоду. Операцію з її нейтралізації називали безпрецедентною в масштабах Європи.