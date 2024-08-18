У Північній Ірландії на кілька днів евакуювали сотні родин через стару бомбу
У Північній Ірландії мешканцям 450 будинків довелося на кілька днів евакуюватися після того, як у районі виявили об’єкт, схожий на нерозірвану бомбу часів Другої світової війни.
Про це повідомляє SkyNews, пише "Європейська правда".
Підозрілий об’єкт, схожий на нерозірвану стару бомбу, виявили під час будівельних робіт у Ньютаунардз, що у графстві Даун.
У неділю поліція віддала розпорядження про евакуацію мешканців 450 найближчих будинків, попередивши, що операція може тривати кілька днів.
"Це чимало домівок, і ми вдячні мешканцям за терпіння та розуміння… Забезпечити безпеку людей – це головне, і ми не будемо йти ні на які ризики", – прокоментував суперінтендант Джонстон Макдавелл.
Раніше цього місяця через знайдену стару бомбу евакуйовували людей у польському Щецині.
Також стару авіабомбу виявили на території порту німецького Гамбурга.
У вересні 2019 року на дні Пястовського каналу під час робіт з поглиблення фарватеру Свиноуйсце-Щецин знайшли одну з найбільших бомб того періоду. Операцію з її нейтралізації називали безпрецедентною в масштабах Європи.