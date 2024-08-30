В Чехии обезвреживают авиабомбу времен Второй мировой войны на территории промышленного хаба

В Чехии начали процедуру обезвреживания старой британской авиабомбы, которую обнаружили на территории промышленного хаба недалеко от города Литвинов.

Об этом сообщает IDNES, пишет "Европейская правда".

Британскую авиабомбу весом 250 кг со времен Второй мировой войны нашли во время строительных работ на прошлой неделе на территории промышленного хаба Chempark Záluží, в котором имеют объекты многие компании химической промышленности.

Контролируемый подрыв должны осуществить в ближайшие часы, подготовка ведется с раннего утра. Пиротехники накрыли опасную находку мешками с песком на высоту 5 метров, для чего использовали 440 мешков, и установили "периметр безопасности" в радиусе 1500-2000 метров.

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Нанесения материального ущерба, вероятно, не удастся избежать, поскольку в 20 метрах от нее проходят трубопроводы.

С 11 часов прилегающую улицу города перекрыли, рядом будут дежурить более сотни пожарных с техникой повышенного класса защиты.

После контролируемого подрыва бомбы расположенной рядом нефтеперерабатывающей установке потребуется тщательный осмотр и она не сразу сможет возобновить работу.

Ранее в Северной Ирландии из-за старой бомбы на несколько дней эвакуировали сотни семей.