Велика Британія відновлює ширші повноваження поліції щодо встановлення умов проведення вуличних протестів, водночас, на думку групи з захисту громадянських прав, таке рішення свідчить про тривожне нехтування верховенством права.

Про це повідомило агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Цього місяця новий уряд Британії вирішив подати апеляцію на раніше успішно оскаржені зміни до законів про громадський порядок, внесені попереднім консервативним урядом країни. За словами директора групи "Свободи" Акіко Гарта – це викликало розчарування.

"Свобода" заявила, що нові повноваження дають поліції майже необмежені можливості для розгону протестів, посилаючись на арешт у Великій Британії шведської кліматичної активістки Грети Тунберг, яку згодом було виправдано.

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Журналісти нагадали, що після того, як громадська організація оскаржила рішення, Високий суд Лондона постановив, що уряд перевищив свої повноваження, знизивши поріг, за яким поліція може висувати умови.

Апеляція міністерства внутрішніх справ на це рішення була відкладена в липні для того, щоб дати можливість провести переговори з "Свободою" про зміни. Представник міністерства внутрішніх справ заявив, що все законодавство про громадський порядок має бути збалансоване з фундаментальним правом на протест.

Нагадаємо, наприкінці минулого місяця 17-річний підліток напав із ножем на дітей і дорослих у місті Саутпорт на північному заході Англії, в результаті загинули троє дівчат.

Дезінформація про особу нападника підживила масові антиіммігрантські протести по всій Британії.

21 серпня британський уряд оголосив про нові плани щодо зменшення кількості шукачів притулку, які прибувають на невеликих човнах.

А нещодавно прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що для "відновлення" Британії після попереднього уряду знадобиться багато часу, та попередив, що "справи погіршаться, перш ніж покращитися".

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