У Німеччині стався вибух на заводі оборонного концерну: двоє постраждалих

Зранку у п’ятницю, 30 серпня, на території заводу з виробництва вибухових речовин Diehl Defence у німецькому Тройсдорфі стався потужний вибух, внаслідок чого двоє осіб отримали серйозні поранення.

Про це повідомило видання Bild, передає "Європейська правда".

Як розповів журналістам голова пожежної бригади Тройсдорфа, вони отримали повідомлення про нещасний випадок на виробництві близько 09:32.

Рятувальники виявили на місці аварії двох людей, які отримали серйозні поранення внаслідок вибуху й встигли самостійно покинути будівлю.

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Постраждалим надав допомогу на місці лікар швидкої допомоги, а потім відправили вертольотом до найближчих лікарень.

Начальник пожежної служби розповів, що постраждала будівля була серйозно пошкоджена, а тому аварійні служби не могли туди потрапити, а лише відключили електропостачання будівлі.

Навесні на одному з заводів Diehl у південно-західній частині Берліна сталася пожежа. У результаті вщент вигоріло технічне приміщення на першому поверсі заводської будівлі, збитки становлять мільйони доларів.

За цією пожежею припускали "російський слід", проте слідство не знайшло доказів цього.