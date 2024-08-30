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В Германии произошел взрыв на заводе оборонного концерна: двое пострадавших

Новости — Пятница, 30 августа 2024, 14:47 — Уляна Кричковская

Утром в пятницу, 30 августа, на территории завода по производству взрывчатых веществ Diehl Defence в немецком Тройсдорфе произошел мощный взрыв, в результате чего два человека получили серьезные ранения.

Об этом сообщило издание Bild, передает "Европейская правда".

Как рассказал журналистам председатель пожарной бригады Тройсдорфа, они получили сообщение о несчастном случае на производстве около 09:32.

Спасатели обнаружили на месте аварии двух человек, которые получили серьезные ранения в результате взрыва и успели самостоятельно покинуть здание.

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Пострадавшим оказал помощь на месте врач скорой помощи, а затем отправили вертолетом в ближайшие больницы.

Начальник пожарной службы рассказал, что пострадавшее здание было серьезно повреждено, а потому аварийные службы не могли туда попасть, а лишь отключили электроснабжение здания.

Весной на одном из заводов Diehl в юго-западной части Берлина произошел пожар. В результате полностью выгорело техническое помещение на первом этаже заводского здания, ущерб составил миллионы долларов.

За этим пожаром предполагали "российский след", однако следствие не нашло доказательств этого.

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Германия
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