Влада Грузії розповіла, скільки організацій вже перебуває в реєстрі "іноагентів"
У Грузії кажуть, що з моменту набрання чинності закону "Про прозорість іноземного впливу" в реєстрі організацій, що представляють інтереси іноземних сил, зареєструвалися 233 суб'єкти.
Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила заступниця міністра юстиції Тамар Ткешелашвілі в Конституційному суді, її цитує Sova.
За її словами, загалом в Грузії налічується близько 30 тисяч організацій.
На уточнювальне запитання, скільки організацій підпадає під дію закону, Ткешелашвілі відповісти не змогла і пообіцяла уточнити інформацію в публічному реєстрі.
"За даними на цю хвилину, до Національного агентства публічного реєстру для реєстрації звернулися 233 організації", – зазначила заступниця міністра.
Наразі в Конституційному суді відбувається розгляд позовів проти закону "Про прозорість іноземного впливу". Справу розглядає Пленум Конституційного суду Грузії.
Позивачами виступають президент Грузії, опозиційні політики, громадські організації і журналісти.
Нещодавно національний регулятор оштрафував опозиційний телеканал Mtavari на 2,5 тисячі ларі (понад $900) за ролики проти закону про "іноагентів".
Читайте також: Грузія готується до зміни влади? Як конфлікт Тбілісі з Заходом допомагає опозиції.