Влада Грузії розповіла, скільки організацій вже перебуває в реєстрі "іноагентів"

У Грузії кажуть, що з моменту набрання чинності закону "Про прозорість іноземного впливу" в реєстрі організацій, що представляють інтереси іноземних сил, зареєструвалися 233 суб'єкти.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила заступниця міністра юстиції Тамар Ткешелашвілі в Конституційному суді, її цитує Sova.

За її словами, загалом в Грузії налічується близько 30 тисяч організацій.

На уточнювальне запитання, скільки організацій підпадає під дію закону, Ткешелашвілі відповісти не змогла і пообіцяла уточнити інформацію в публічному реєстрі.

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"За даними на цю хвилину, до Національного агентства публічного реєстру для реєстрації звернулися 233 організації", – зазначила заступниця міністра.

Наразі в Конституційному суді відбувається розгляд позовів проти закону "Про прозорість іноземного впливу". Справу розглядає Пленум Конституційного суду Грузії.

Позивачами виступають президент Грузії, опозиційні політики, громадські організації і журналісти.

Нещодавно національний регулятор оштрафував опозиційний телеканал Mtavari на 2,5 тисячі ларі (понад $900) за ролики проти закону про "іноагентів".



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