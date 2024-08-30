Власти Грузии рассказали, сколько организаций уже в реестре "иноагентов"

В Грузии говорят, что с момента вступления в силу закона "О прозрачности иностранного влияния" в реестре организаций, представляющих интересы иностранных сил, зарегистрировались 233 субъекта.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила заместитель министра юстиции Тамар Ткешелашвили в Конституционном суде, ее цитирует Sova.

По ее словам, всего в Грузии насчитывается около 30 тысяч организаций.

На уточняющий вопрос, сколько организаций подпадает под действие закона, Ткешелашвили ответить не смогла и пообещала уточнить информацию в публичном реестре.

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"По данным на эту минуту, в Национальное агентство публичного реестра для регистрации обратились 233 организации", – отметила заместитель министра.

Сейчас в Конституционном суде происходит рассмотрение исков против закона "О прозрачности иностранного влияния". Дело рассматривает Пленум Конституционного суда Грузии.

Истцами выступают президент Грузии, оппозиционные политики, общественные организации и журналисты.

Недавно национальный регулятор оштрафовал оппозиционный телеканал Mtavari на 2,5 тысячи лари (более $900) за ролики против закона об "иноагентах".



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