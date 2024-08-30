У Румунії запустили процедуру будівництва нового мосту через Дунай до Болгарії

Національна компанія управління дорожньою інфраструктурою Румунії (CNAIR) у п’ятницю, 30 серпня, оголосила про початок процедур для будівництва нового мосту через Дунай, який сполучить країну із Болгарією.

Про це йдеться в повідомленні CNAIR, пише "Європейська правда".

Новий міст має сполучити міста Русе в Болгарії та Джурджу в Румунії як автомобільним, так і залізничним шляхом.

CNAIR подала до Національного агентства з державних закупівель Румунії документацію для укладення контракту, необхідного для розробки техніко-економічного обґрунтування, на основі якого буде побудований новий міст.

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Техніко-економічне обґрунтування займе максимум 23 місяці з моменту підписання контракту, йдеться в повідомленні. Далі румунська влада оголосить тендер на будівництво. Дата його можливого завершення не уточнюється.

Зазначається, що контракт фінансується через Механізм "Сполучення Європи" (Connecting Europe Facility), створений у 2014 році для фінансування пан’європейських інфраструктурних проєктів.

Як відомо, про будівництво мосту для сполучення Русе та Джурджу влада Болгарії та Румунії домовились ще у 2017 році.

На початку місяця повідомлялось, що Бреїльський міст через Дунай у Румунії, неподалік від кордону з Україною, знову ремонтують, хоча від його відкриття минуло лиш трохи більше року.