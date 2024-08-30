В Румынии запустили процедуру строительства нового моста через Дунай в Болгарию

Национальная компания управления дорожной инфраструктурой Румынии (CNAIR) в пятницу, 30 августа, объявила о начале процедур для строительства нового моста через Дунай, который соединит страну с Болгарией.

Об этом говорится в сообщении CNAIR, пишет "Европейская правда".

Новый мост должен соединить города Русе в Болгарии и Джурджу в Румынии как автомобильным, так и железнодорожным путем.

CNAIR подала в Национальное агентство по государственным закупкам Румынии документацию для заключения контракта, необходимого для разработки технико-экономического обоснования, на основе которого будет построен новый мост.

Реклама:

Технико-экономическое обоснование займет максимум 23 месяца с момента подписания контракта, говорится в сообщении. Далее румынские власти объявят тендер на строительство. Дата его возможного завершения не уточняется.

Отмечается, что контракт финансируется через Механизм "Соединение Европы" (Connecting Europe Facility), созданный в 2014 году для финансирования панъевропейских инфраструктурных проектов.

Как известно, о строительстве моста для сообщения Русе и Джурджу власти Болгарии и Румынии договорились еще в 2017 году.

В начале месяца сообщалось, что Брэильский мост через Дунай в Румынии, недалеко от границы с Украиной, снова ремонтируют, хотя с его открытия прошло лишь чуть больше года.