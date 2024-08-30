Президент Чехії: результат війни непередбачуваний, та час може грати на користь України

Президент Чеської Республіки Петр Павел наполягає, що Захід має почати "вчитися на помилках" і збільшити підтримку України.

Про це він заявив у виступі під час конференції GLOBSEC, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Павел, який відомий заявами із достатньо скептичними оцінками перспектив російсько-української війни, у порівнянні з іншими європейськими топполітиками, знову заявив, що обриси завершення війни неможливо спрогнозувати. "Це тривалий конфлікт із непередбачуваними результатами", – підкреслив він.

Утім, президент наголосив, що лишається прибічником відновлення міжнародного права і вважає, що ситуація може зазнати позитивних змін.

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"Час може грати на нашу користь і на користь України, якщо ми будемо вчитися на своїх помилках", – заявив Павел.

Чеський президент вважає, що європейські партнери мають наростити підтримку України для цього, оскільки наразі "є простір для більшої ефективності". Наразі західна допомога не є достатньою, через що "Росія, як і раніше, вважає, що у неї немає причин змінювати свій підхід".

"Для досягнення миру необхідно забезпечити достатню і передбачувану підтримку України", – підкреслив Петр Павел.

Як повідомляла "Європейська правда", раніше Павел проголосив підтримку України головним завданням зовнішньої політики Чехії.

Водночас у серпні президент Чехії підтримав "компроміс" щодо українських територій, якщо це зупинить війну.