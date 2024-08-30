Президент Чехии: исход войны непредсказуем, но время может играть в пользу Украины

Президент Чешской Республики Петр Павел настаивает, что Запад должен начать "учиться на ошибках" и увеличить поддержку Украины.

Об этом он заявил в выступлении во время конференции GLOBSEC, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Павел, который известен заявлениями с достаточно скептическими оценками перспектив российско-украинской войны, по сравнению с другими европейскими топ-политиками, снова заявил, что очертания завершения войны невозможно спрогнозировать. "Это длительный конфликт с непредсказуемыми результатами", – подчеркнул он.

Впрочем, президент подчеркнул, что остается сторонником восстановления международного права и считает, что ситуация может претерпеть положительные изменения.

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"Время может играть в нашу пользу и в пользу Украины, если мы будем учиться на своих ошибках", – заявил Павел.

Чешский президент считает, что европейские партнеры должны нарастить поддержку Украины для этого, поскольку сейчас "есть пространство для большей эффективности". Сейчас западная помощь не является достаточной, из-за чего "Россия по-прежнему считает, что у нее нет причин менять свой подход".

"Для достижения мира необходимо обеспечить достаточную и предсказуемую поддержку Украины", – подчеркнул Петр Павел.

Как сообщала "Европейская правда", ранее Павел провозгласил поддержку Украины главной задачей внешней политики Чехии.

В то же время в августе президент Чехии поддержал "компромисс" по украинским территориям, если это остановит войну.