Колишня партія влади Польщі запустила спільнокошт після втрати держфінансування

Польська колишня партія влади "Право і справедливість" у п’ятницю, 30 серпня, оголосила про збір коштів з партійців і прихильників після того, як її фінансовий звіт за 2023 рік відхилили, позбавивши мільйонів злотих державних дотацій.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство AFP.

Голова "Права і справедливості" Ярослав Качинський назвав рішення про позбавлення партії держфінансування "обурливим" і закликав "польських патріотів" пожертвувати "навіть невеликі суми, навіть 10 злотих".

Але пізніше керівництво "ПіС" також оголосило, що обов’язкові щомісячні стягнення стосуються в депутатів.

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"Депутати й сенатори будуть вносити мінімум 1000 злотих на місяць, члени Європейського парламенту – мінімум 5000 злотих", – заявив журналістам парламентський лідер партії, екміністр оборони Маріуш Блащак.

Напередодні Державна виборча комісія Польщі постановила, що "ПіС" використовувала державні кошти для фінансування своєї передвиборчої кампанії, й скоротила її державні дотації на 10 мільйонів злотих.

Партія також ризикує втратити держфінансування на наступні три роки – це близько 57 мільйонів злотих, – якщо не зможе успішно оскаржити це рішення.

"Право і справедливість" за підсумками парламентських виборів у жовтні минулого року втратили владу, хоч і залишились найбільшою партією в польському Сеймі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що пов'язана з "ПіС" компанія у 2023 році виграла тендер на закупівлю електрогенераторів для України, які натомість роздали пожежникам у межах передвиборчої кампанії.

Минулого року журналісти з'ясували, що "Право і справедливість" розробляла передвиборчу кампанію під впливом радників прем’єра Угорщини Віктора Орбана, яких найняла влітку, намагаючись утримати владу після восьми років.