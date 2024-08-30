Бывшая партия власти Польши запустила краудфандинг после потери госфинансирования

Польская бывшая партия власти "Право и справедливость" в пятницу, 30 августа, объявила о сборе средств с партийцев и сторонников после того, как ее финансовый отчет за 2023 год отклонили, лишив миллионов злотых государственных дотаций.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство AFP.

Председатель "Права и справедливости" Ярослав Качиньский назвал решение о лишении партии госфинансирования "возмутительным" и призвал "польских патриотов" пожертвовать "даже небольшие суммы, даже 10 злотых".

Но позже руководство "ПиС" также объявило, что обязательные ежемесячные взыскания касаются в депутатов.

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"Депутаты и сенаторы будут вносить минимум 1000 злотых в месяц, члены Европейского парламента – минимум 5000 злотых", – заявил журналистам парламентский лидер партии, экс-министр обороны Мариуш Блащак.

Накануне Государственная избирательная комиссия Польши постановила, что "ПиС" использовала государственные средства для финансирования своей предвыборной кампании, и сократила ее государственные дотации на 10 миллионов злотых.

Партия также рискует потерять госфинансирование на следующие три года – это около 57 миллионов злотых, – если не сможет успешно обжаловать это решение.

"Право и справедливость" по итогам парламентских выборов в октябре прошлого года потеряли власть, хотя и остались крупнейшей партией в польском Сейме.

Напомним, ранее сообщалось, что связанная с "ПиС" компания в 2023 году выиграла тендер на закупку электрогенераторов для Украины, которые взамен раздали пожарным в рамках предвыборной кампании.

В прошлом году журналисты выяснили, что "Право и справедливость" разрабатывала предвыборную кампанию под влиянием советников премьера Венгрии Виктора Орбана, которых наняла летом, пытаясь удержать власть после восьми лет.