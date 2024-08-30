ЗМІ: У Литві розслідують надсилання саморобної вибухівки до Британії та Німеччини

Литовська влада розслідує інцидент, коли неназвана особа відправила побутову техніку із запалювальними пристроями до Великої Британії та Німеччини через приватну поштову компанію.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", стало відомо порталу LRT.

За інформацією видання, йдеться про інцидент від липня 2024 року, коли з Литви відправили посилки, що містили саморобні вибухові пристрої.

Литовська влада вважає, що йдеться про навмисну дію, спрямовану на заподіяння шкоди службі доставки посилок і пов'язаній з нею інфраструктурі. "По суті, це можна охарактеризувати як спробу здійснення терористичного акту", – пише LRT.

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За інформацією джерела LRT, запалювальний пристрій спрацював у логістичному центрі. Також невідомо, чи було встановлено особу, яка відправляла посилки, і чи була вона затримана.

У Генеральній прокуратурі Литви відмовились коментувати ситуацію, оскільки це може зашкодити ходу розслідування і бути використане проти інтересів держави.

Інформація про розслідування стала відома після того, як німецькі служби попередили про "нетрадиційні запалювальні пристрої", які надсилаються невідомими особами через постачальників послуг вантажних перевезень.

Німецькі ЗМІ пов’язали попередження з інцидентом у логістичному центрі поштової компанії DHL у Лейпцигу, де в липні загорілася посилка, відправлена з "країн Балтії". У результаті загорівся вантажний контейнер, але пожежу швидко ліквідували.

Нагадаємо, у травні Національний центр управління кризовими ситуаціями Литви публічно попередив бізнес і громадськість про загрозу підпалів, за якими може стояти Росія.