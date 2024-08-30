СМИ: В Литве расследуют отправку самодельной взрывчатки в Британию и Германию

Литовские власти расследуют инцидент, когда неназванный человек отправил бытовую технику с зажигательными устройствами в Великобританию и Германию через частную почтовую компанию.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", стало известно порталу LRT.

По информации издания, речь идет об инциденте с июля 2024 года, когда из Литвы отправили посылки, содержащие самодельные взрывные устройства.

Литовские власти считают, что речь идет об умышленном действии, направленном на причинение вреда службе доставки посылок и связанной с ней инфраструктуре. "По сути, это можно охарактеризовать как попытку совершения террористического акта", – пишет LRT.

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По информации источника LRT, зажигательное устройство сработало в логистическом центре. Также неизвестно, было ли установлено лицо, которое отправляло посылки, и было ли оно задержано.

В Генеральной прокуратуре Литвы отказались комментировать ситуацию, поскольку это может повредить ходу расследования и быть использовано против интересов государства.

Информация о расследовании стала известна после того, как немецкие службы предупредили о "нетрадиционных зажигательных устройствах", которые направляются неизвестными лицами через поставщиков услуг грузовых перевозок.

Немецкие СМИ связали предупреждение с инцидентом в логистическом центре почтовой компании DHL в Лейпциге, где в июле загорелась посылка, отправленная из "стран Балтии". В результате загорелся грузовой контейнер, но пожар быстро ликвидировали.

Напомним, в мае Национальный центр управления кризисными ситуациями Литвы публично предупредил бизнес и общественность об угрозе поджогов, за которыми может стоять Россия.