У Німеччині попередили про ризики надсилання вибухівки у поштових пакунках

Німецькі органи безпеки попередили про "нетрадиційні запалювальні пристрої", які надсилаються невідомими особами через постачальників послуг вантажних перевезень.

Попередження, з яким ознайомилося агентство DPA, надіслали авіаційним та логістичним компаніям Федеральне відомство з охорони конституції (BfV) та Федеральне відомство кримінальної поліції (BKA), повідомляє "Європейська правда", з посиланням на Spiegel.

"Відомо про кілька посилок, які були відправлені приватними особами в різних місцях Європи і загорілися по дорозі до одержувачів у кількох європейських країнах", – йдеться в повідомленні.

Попередження пов'язують у колах безпеки з інцидентом у логістичному центрі DHL у Лейпцигу, який слугує глобальним хабом компанії. У липні там загорілася посилка, відправлена з країн Балтії, яка містила запалювальний пристрій. Посилка підпалила цілий вантажний контейнер, в якому також знаходилися інші пакунки. Пожежа була швидко ліквідована.

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Посилка із запалювальним пристроєм мала бути перевантажена в Лейпцигу і відправлена кінцевому одержувачу. За інформацією DPA, розслідування взяла на себе Федеральна прокуратура в Карлсруе. Кажуть, що подібні випадки трапляються і в інших країнах Європи.

Компанія авіаперевезень DHL посилила заходи безпеки. "У відповідь на розслідування, що проводяться владою кількох країн, DHL Express вжила заходів у всіх європейських країнах для захисту своєї мережі, своїх співробітників і об'єктів, а також відправлень клієнтів", – заявила прессекретар DHL.

У листі від BfV та BKA йдеться про те, що необхідно враховувати, що інші пакунки з нетрадиційними запалювальними пристроями були або будуть надіслані. Компанії, з якими зв'язалися, попросили проінформувати своїх співробітників і вжити запобіжних заходів.

Виходячи з поточного стану, можна припустити, що "нетрадиційні запалювальні пристрої були надіслані навмисно, щоб завдати шкоди транспортним компаніям та іншій логістичній інфраструктурі в західних країнах".

Усі пакунки, які були виявлені до цього часу, містили електричні прилади та ємності з рідинами. Висока вартість доставки пакунків часто була "економічно непропорційною до вартості товарів у відправленнях".

Нагадаємо, Поліція безпеки Швеції оголосила про зростання загрози російських диверсій на території країни, а компанії ОПК вже зафіксували низку підозрілих випадків.

Також неофіційно повідомляли, що розвідки сімох країн ЄС попередили про ризик російських диверсій на енергооб'єктах Норвегії.