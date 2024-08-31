Швейцария разыскивает двух сбежавших из тюрьмы возле границы с Германией
Двое мужчин накануне, 30 августа, сбежали из тюрьмы Бесслергут в швейцарском Базеле, недалеко от границы с Германией.
Соответствующее сообщение распространила полиция кантона Базель-Штадт, передает "Европейская правда".
22-летний тунисец Амин Хармох и 37-летний алжирец Абделькадер Карим сбежали из швейцарской тюрьмы в пятницу днем.
Тунисца в частности обвиняют в покушении на умышленное убийство, попытке нанесения многочисленных тяжких телесных повреждений, ограблении, насилии и угрозах в адрес органов власти и должностных лиц.
Другому беглецу инкриминируют повреждение имущества, незаконное проникновение на чужую территорию и незаконный въезд в Швейцарию.
Кантональная полиция призвала свидетелей сообщить, если они видели Хармоха или Карима. Она также обратилась к правоохранительным органам в Швейцарии и за рубежом с просьбой разыскать беглецов.
Как именно двое заключенных смогли сбежать, пока неизвестно.
Напомним, в прошлом году двое заключенных в землях Северный Рейн-Вестфалия и Бавария выиграли дела в Федеральном конституционном суде Германии, который постановил, что им несправедливо платили за выполненную работу.
В Великобритании тем временем приняли экстренные меры для решения проблемы переполненных тюрем.