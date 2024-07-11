Новий уряд Британії почав каденцію із розвантаження в’язниць

Новий уряд прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера розширить практику дострокового звільнення ув'язнених, щоб подолати кризу переповненості в'язниць.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters, заявили в четвер керівники в'язниць.

Британська асоціація начальників в'язниць була поінформована про те, що в п'ятницю правила зміняться і більшість ув'язнених будуть відбувати за ґратами лише 40% свого терміну покарання, в порівнянні з типовими 50% на цей момент.

Ув'язнені, які вийдуть на волю, мають перебувати під наглядом офіцерів пробації і можуть бути повернуті до в'язниці, якщо вони вчинять повторний злочин або порушать інші умови свого звільнення.

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"Зміни в датах звільнення створять необхідний простір у всій пенітенціарній системі", – йдеться в заяві Асоціації керівників в'язниць.

Стармер заявив журналістам під час поїздки до Вашингтона в середу, що уряд незабаром зробить заяву щодо переповненості в'язниць, і розкритикував уряд колишнього прем'єр-міністра Ріші Сунака за нерозважливий підхід до цього питання.

Британія має найвищий рівень ув'язнення в Західній Європі – більш ніж удвічі вищий, ніж у Німеччині чи Нідерландах – хоча цей показник становить лише близько чверті від американського.

Минулого тижня лейбористи Стармера здобули переконливу перемогу на виборах і повернулися до влади вперше з 2010 року.

Одним з перших кроків Стармера, що привертає увагу, було призначення бізнесмена Джеймса Тімпсона на посаду міністра з питань пенітенціарних установ. У компанії Тімпсона, що займається ремонтом взуття та виготовленням ключів, працюють колишні злочинці, і він відомий своєю вірою в реабілітацію.

Керівники в'язниць кажуть, що переповненість в'язниць погіршилася за попередньої консервативної адміністрації, яка подовжила деякі терміни ув'язнення і збільшила відсоток вироків, які слід відбувати за ґратами.

Затримки в будівництві та відсутність технічного обслуговування призвели до того, що в'язниці не відповідали потребам.

Між тим, попередній уряд 15 травня все ж оголосив про надзвичайні заходи для запобігання переповненню в'язниць, достроково звільнивши деяких злочинців і відклавши початок деяких судових слухань.

Нагадаємо, у 5 липня лідер Лейбористської партії Кір Стармер офіційно став новим прем'єр-міністром Великої Британії після тріумфальної перемоги його партії на виборах.

Деталі про нового прем’єра Британії у статті: Головне про лідера лейбористів, що перемагають на виборах.