У Німеччині двоє в’язнів через суд домоглись підвищення оплати праці

Двоє німецьких ув'язнених із найбільш густонаселених земель – Північного Рейну-Вестфалії та Баварії – виграли справи у Федеральному конституційному суді Німеччини, який ухвалив, що їм несправедливо платили за виконану роботу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Найвищий суд Німеччини заявив, що ув'язнені у Північному Рейні-Вестфалії та Баварії зазвичай отримували від 1,37 до 2,30 євро за годину. Для порівняння, мінімальна заробітна плата в Німеччині для більшості людей становить 12 євро на годину.

Суд не визначив справедливу ставку оплати праці ув’язнених, заявивши, що це рішення має ухвалювати законодавчий орган земель, але зазначив, що вона має бути встановлена, запропонувавши кілька варіантів.

Він дав урядам обох земель час до кінця червня 2025 року, щоб підготувати юридично обов'язкову пропозицію. Водночас конституційний суд ухвалив, що в’язням не будуть компенсувати раніше виконану роботу за менші кошти.

Більшість німецьких ув'язнених, які відбувають кримінальні покарання, зобов'язані працювати, якщо вони придатні для цього. Ідея полягає в тому, щоб сприяти реінтеграції в суспільство і, можливо, навчити новим навичкам, які можна буде продати після виходу з в'язниці.

Але вони також повинні отримувати винагороду за свою роботу, розмір якої зазвичай встановлює влада земель, а не федеральний уряд. Ця оплата дуже низька, бо ув'язнені не платять податки, їхні базові витрати – як-то харчування й проживання – і так покриваються; крім того, праця ув’язнених є не комерційним, а соціальним проєктом.

У 1988 році Конституційний суд ФРН уже ухвалював рішення щодо оплати праці ув'язнених, вважаючи її занадто низькою, рекомендувавши встановити її на рівні від 5% до 9% від середнього доходу всіх німецьких працівників, які сплачують внески до системи охорони здоров'я.

Наразі це становить близько 39 тисяч євро на рік, або трохи менше 20 євро на годину за умови повного робочого дня і 40-годинного тижня.

Однак це рішення було ухвалене до реформ 2006 року, які надали більше повноважень окремим землям Німеччини, і після цих змін рішення ухвалюють регіональні уряди, а не федеральний уряд, як це було раніше.