США продадуть Хорватії вісім систем HIMARS

Державний департамент США схвалив продаж Хорватії восьми реактивних систем залпового вогню HIMARS та супутнього обладнання.

Про це 30 серпня оголосило Управління воєнного співробітництва Міністерства оборони США, пише "Європейська правда".

Держдеп, як повідомляється, ухвалив рішення про можливий продаж уряду Хорватії "високомобільних артилерійських ракетних систем M142 та пов'язаного з ними обладнання і послуг орієнтовною вартістю 390 мільйонів доларів".

Серед іншого, йдеться про вісім систем HIMARS M142, 24 блоки керованих реактивних снарядів GMLRS і стільки ж блоків з ракетами M31A2 з унітарною фугасною бойовою частиною.

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Також Хорватія отримає 10 броньованих машин HMMWV і 36 GPS-приймачів та необхідне програмне забезпечення, тренажери й навчання для своїх військовослужбовців.

"Цей продаж допоможе підтримати зовнішню політику і національну безпеку Сполучених Штатів шляхом посилення безпеки країни – члена НАТО, яка залишається важливим чинником політичної стабільності і економічного прогресу в Європі", – заявили в Пентагоні.

На початку місяця хорватський прем’єр-міністр Андрей Пленкович говорив про наміри придбати американські ракетні системи, а також початок закупівлі самохідних артилерійських установок CAESAR у межах модернізації Збройних сил країни.

Раніше цього року США схвалили продаж Хорватії гелікоптерів Black Hawk і пов'язаного з ними обладнання орієнтовною вартістю 500 мільйонів доларів.