США продадут Хорватии восемь систем HIMARS

Государственный департамент США одобрил продажу Хорватии восьми реактивных систем залпового огня HIMARS и сопутствующего оборудования.

Об этом 30 августа объявило Управление военного сотрудничества Министерства обороны США, пишет "Европейская правда".

Госдеп, как сообщается, принял решение о возможной продаже правительству Хорватии "высокомобильных артиллерийских ракетных систем M142 и связанного с ними оборудования и услуг ориентировочной стоимостью 390 миллионов долларов".

Среди прочего, речь идет о восьми системах HIMARS M142, 24 блоках управляемых реактивных снарядов GMLRS и столько же блоков с ракетами M31A2 с унитарной фугасной боевой частью.

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Также Хорватия получит 10 бронированных машин HMMWV и 36 GPS-приемников и необходимое программное обеспечение, тренажеры и обучение для своих военнослужащих.

"Эта продажа поможет поддержать внешнюю политику и национальную безопасность Соединенных Штатов путем усиления безопасности страны – члена НАТО, которая остается важным фактором политической стабильности и экономического прогресса в Европе", – заявили в Пентагоне.

В начале месяца хорватский премьер-министр Андрей Пленкович говорил о намерениях приобрести американские ракетные системы, а также начало закупки самоходных артиллерийских установок CAESAR в рамках модернизации Вооруженных сил страны.

Ранее в этом году США одобрили продажу Хорватии вертолетов Black Hawk и связанного с ними оборудования ориентировочной стоимостью 500 миллионов долларов.