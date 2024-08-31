Чехія не обмежує Україну у застосуванні своєї зброї, але розуміє позицію союзників

Чеський міністр закордонних справ Ян Ліпавський заявив, що Чехія не накладає жодних обмежень на використання Україною своєї військової техніки, але розуміє інакше ставлення деяких союзників до цього питання.

Про це Ліпавський заявив у суботу, 31 серпня, на конференції з питань безпеки Globsec у Празі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

За словами голови чеського МЗС, Чехія не накладає на Україну жодних обмежень стосовно використання зброї, яку вона постачає.

"З іншого боку, будьмо чесними: найсучасніші системи озброєнь, які мають великий радіус дії або ставлять постачальників у певні стратегічні дилеми, також не надходять з Чехії", – додав він.

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Ліпавський як приклад навів далекобійні ракети ATAMCS, які Україна отримала від США, та німецькі ракети Taurus, які Берлін досі відмовлявся передати.

"Я думаю, що Україна повинна мати можливість використовувати ці системи, але я залишаю це на розсуд союзників. Я ніколи не критикую ці країни. Вони ставлять собі питання, які ми навіть не можемо поставити", – зазначив міністр закордонних справ Чехії.

Він водночас підкреслив, що Україна має право захищатися від агресії.

"Краще, якщо літак з ракетою або бомбою навіть не злетить, ніж намагатися збити літак або ракету, які вже летять до цілі. Росія не має права нападати на Україну. Це звичайний російський імперіалізм. Ми повинні зупинити його в зародку", – підсумував Ліпавський.

Раніше глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що країни Європейського Союзу повинні зняти обмеження на використання зброї, наданої Україні.

Голова МЗС Дмитро Кулеба також говорив, що офіційний Київ розраховує добитися згоди партнерів на застосування далекобійних ракет по цілях на території Росії та вчасно отримати такі спроможності.

Після неформальної зустрічі в Брюсселі профільні міністри вирішили, що відповідне рішення мають ухвалювати на національному рівні.