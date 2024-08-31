Чехия не ограничивает Украину в применении своего оружия, но понимает позицию союзников

Чешский министр иностранных дел Ян Липавский заявил, что Чехия не накладывает никаких ограничений на использование Украиной своей военной техники, но понимает иначе отношение некоторых союзников к этому вопросу.

Об этом Липавский заявил в субботу, 31 августа, на конференции по вопросам безопасности Globsec в Праге, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

По словам главы чешского МИД, Чехия не накладывает на Украину никаких ограничений по использованию оружия, которое она поставляет.

"С другой стороны, будем честными: современные системы вооружений, которые имеют большой радиус действия или ставят поставщиков в определенные стратегические дилеммы, также не поступают из Чехии", – добавил он.

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Липавский в качестве примера привел дальнобойные ракеты ATAMCS, которые Украина получила от США, и немецкие ракеты Taurus, которые Берлин до сих пор отказывался передать.

"Я думаю, что Украина должна иметь возможность использовать эти системы, но я оставляю это на усмотрение союзников. Я никогда не критикую эти страны. Они ставят себе вопросы, которые мы даже не можем поставить", – отметил министр иностранных дел Чехии.

Он одновременно подчеркнул, что Украина имеет право защищаться от агрессии.

"Лучше, если самолет с ракетой или бомбой даже не взлетит, чем пытаться сбить самолет или ракету, которые уже летят к цели. Россия не имеет права нападать на Украину. Это обычный российский империализм. Мы должны остановить его в зародыше", – подытожил Липавский.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны Европейского Союза должны снять ограничения на использование оружия, предоставленного Украине.

Глава МИД Дмитрий Кулеба также говорил, что официальный Киев рассчитывает добиться согласия партнеров на применение дальнобойных ракет по целям на территории России и вовремя получить такие способности.

После неформальной встречи в Брюсселе профильные министры решили, что соответствующее решение должны принимать на национальном уровне.