У Будапешті запрацювала перша українська школа

В угорській столиці Будапешті в суботу, 31 серпня, розпочала роботу перша в країні державна двомовна середня школа та гімназія для українських дітей.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", заявило Міністерство закордонних справ.

У навчальному закладі в Будапешті викладання 1 по 12 класи відбуватиметься українською, при цьому угорську та англійську мови вивчатимуть як іноземні.

Керуватиме закладом українське товариство в Угорщині "Дім українських традицій", а фінансуватиметься він за рахунок угорського державного бюджету.

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Голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що відкриття школи є "важливим кроком на шляху розвитку української всесвітньої спільноти".

"Школа в Будапешті не лише сприятиме збереженню української ідентичності, але й допоможе нашим дітям адаптуватися в іноземному середовищі, не втрачаючи свого культурного коріння", – додав він.

Нагадаємо, домовленість про відкриття школи досягли президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час візиту останнього до Києва 2 липня.

Лідери також домовились працювати над угодою про двосторонні відносини, яка зніме двосторонні проблеми.

Як відомо, мовне питання та права угорської меншини в Україні є одними з найбільш суперечливих між Києвом та Будапештом.